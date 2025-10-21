カシオ計算機は10月21日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した「DWN-5600」を発表した。ブラック、レッド、イエローの3色展開で11月8日に発売する。価格は14,300円。DWN-5600（写真前）○「5600」のデザインを約10分の1の指輪サイズに落とし込んだ同製品は、G-SHOCK初号機の角型フォルムを受け継ぐ「5600」のデザインを、ケースサイズ23.4×20×7.5mmの指輪サイ