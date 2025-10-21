れいわ新選組の大石晃子共同代表が２１日、国会内で会見し、自民党、日本維新の会の自維連立政権が発足したことに危機感を募らせた。この日、自民の高市早苗総裁が首相に選出された。大石氏は「支持率が落ち、政権から陥落か、という自民に対し、同様にこの１年間、大阪を中心に支持率が下落しまくっている維新が悪魔合体して、今回の連立政権になった。凶暴な連立政権になるが、終わりの始まりととらえています」と指摘した。