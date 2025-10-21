【その他の画像・動画等を元記事で観る】謎のプロデューサー・巽幸太郎により復活させられた7人のゾンビィたちによる佐賀のご当地アイドルユニット・フランシュシュの活躍を描く、前代未聞のオリジナルアニメ作品『ゾンビランドサガ』が、ついに劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』になって帰ってきた！TVアニメ第2期『ゾンビランドサガ リベンジ』の放送から実に4年、佐賀万博を盛り上げるべくアンバサダーとして奔