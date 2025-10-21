ABCテレビは27日、新番組『コント・デ・ンガナ』（深0：00〜0：30※関西ローカル）を放送する。【画像】『コント・デ・ンガナ』に出演するお笑いコンビ4組新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深0：00〜0：30放送枠)が、関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクトとして始動。その第1弾となるのが今回のユニットコント番組。今年7月に開催された『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流 NO.1