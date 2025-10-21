6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Â¿ËàÏ»ÅÔ²Ê³Ø´Û ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥É¡¼¥à¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥Ã¥°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¾¾Â¼¤¬Ìë¶õ¤ÎÀ¸²òÀâ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤Ç¡Ä¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¹âÈª½¼´õÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç²òÀâÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¾¾Â¼¤À¤¬