ドル指数は上昇、１０日線に達する＝ロンドン為替 本日はドル指数が上昇している。東京午前の９８．５０７を安値に、上昇の流れが続いている。ロンドン朝方に一時調整が入るも、足元では本日の高値を９８．８９３に伸ばしている。１０日線９８．８７４の水準に到達した。下値は２１日線９８．３９２がサポート水準となっている。 ドルインデックス＝98.87(+0.28+0.29%)