Amazonは、10月27日9時から11月4日までの間、「スマイルSALE」を開催する。セール予告製品として、「Kindle Scribe Notebook Design」や「Fire Max 11」などのAmazonデバイス、JBLのサウンドバー「BAR 800」などが紹介されている。 また「バイヤーおすすめ家電特集」では、TCLの75型4KミニLEDテレビ「75Q7C」やTVS REGZAの55型4K有機ELテレビ「55X8900L」などもセール対象製品として紹介されている。