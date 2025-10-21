ロンドン序盤は円売り優勢、ドル円一時１５１．７８レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りが優勢。ロンドン朝方にかけてはいったん円買いが入る場面があったが、ロンドン勢の参加とともに再び円売りが強まっている。ドル円は高値を151.78レベルに更新。クロス円も買いが広がっており、ユーロ円は176.46レベル、ポンド円は203.24レベルにそれぞれ本日の高値を更新した。 円売りの背景としては、高市首相の誕生