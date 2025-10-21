ここ数日気温が落ち着き、ようやく秋らしさを感じるようになりました。 ただ、残暑が長引いていたことから大分県内の紅葉の色づきは遅くなっているようです。現状を取材しました。 九重町の飯田高原 21日の九重町、飯田高原です。 1700メートル級の山々が連なるくじゅう連山では例年10月中旬ごろには山頂から紅葉が始まるということですが… ◆長者原ビジターセンター筒井哲史さん「先週ま