2026年4月に開校し大分県内で初めて設置される夜間中学の校歌を、県出身のシンガーソングライター阿部真央さんが手掛けることが決まりました。 県出身のシンガーソングライター阿部真央さん。 今回、作詞・作曲を手掛けることが決まったのは県内に初めて設置される県立の夜間中学「学びヶ丘中学校」の校歌です。 「学びヶ丘中学校」は様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人が学び直すことが