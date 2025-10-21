カンボジアで特殊詐欺に関与したとして日本人29人が逮捕された事件で、複数の容疑者が、拠点内にアジア系外国人ら千人ほどがいたと証言していることが21日、愛知県警への取材で分かった。各国への詐欺の拠点となっていた疑いがある。