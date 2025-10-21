大分県佐伯市出身の大相撲・元嘉風が親方を務める中村部屋に市内の高校生が入門することになり、21日親方が高校にあいさつに訪れました。 佐伯豊南高校を訪れた元嘉風・中村親方 佐伯豊南高校を訪れたのは佐伯市出身の元嘉風・中村親方です。 東京の中村部屋に入門するのは相撲部の3年生武田琉斗さんと緒方惇斗さんの2人で、21日は顔合わせが行われました。 力士を目指す武田さんは中村親方にとって初めての新