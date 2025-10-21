第104代総理大臣に選出された高市新総理は、皇居でおこなわれる親任式に臨むため、先ほど総理官邸を出発しました。衆参両院の本会議で指名を受けた高市新総理は、このあと皇居でおこなわれる親任式に臨みます。皇居ではその後、閣僚の認証式がおこなわれ、高市新内閣が正式に発足することになります。新内閣が発足する今夜、高市氏は記者会見を開き、政権運営の方針や人事の狙いなどについて説明する予定です。