フランスのサルコジ元大統領が21日、パリの刑務所に収監されました。サルコジ氏は汚職などの罪で、禁錮5年の判決を受けていました。サルコジ元大統領は21日、自宅前に集まった支援者らに見守られる中、パリのサンテ刑務所に向かい、収監されました。1958年にフランスで現在の政治体制が始まって以降、大統領経験者が収監されるのは初めてです。フランスメディアによりますと、サルコジ氏は、2007年のフランス大統領選でリビアから