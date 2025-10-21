高市内閣の発足が決まったことを受け、北朝鮮による拉致被害者家族らがコメントしました。拉致被害者家族会の横田拓也代表は高市内閣の発足が決まり、木原官房長官が拉致問題担当大臣を兼務することになったことを受け、「拉致問題解決には首脳会談開催でしか打開できず、速やかにハイレベル協議の再構築と首脳会談の実現に向けて強い外交を展開してほしい」とコメントしました。また、田口八重子さんの長男、飯塚耕一郎さんは「親