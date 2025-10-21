去年まではこんな電飾してなかったけど…眉間にシワ！挨拶をしてもニコリともしない気難しそうな大家さん／大家さんとハムソー（1）家族で7年間暮らしたアパートの大家さんとの交流を描き、「泣ける！」「優しい気持ちになった」とSNSで大きな反響を呼んだもしゃもぅさん。初対面の大家さんは挨拶をしてもニコリともせず、少し気難しそうに見えました。しかし、不器用なだけで実際にはとても優しい人だったのです。息子のハムソー