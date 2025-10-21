Bリーグは10月21日、2026年秋に開幕する新Bリーグのクラブライセンス判定結果を発表。昨年発表されていた最上位カテゴリーのBプレミア26クラブに加えて、Bワンは25クラブ、Bネクストは3クラブにライセンスが交付されることが決まった。 Bワンは25クラブのうち22クラブが仮入会基準をクリアした“仮ライセンス”という状態。“仮入会”の取扱いに関する詳細については、あらためてリーグから発表さ