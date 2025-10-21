ビックカメラは10月20日に、日用品やペットフード、ベビー用品といった毎日使う必需品を対象にした「定期購入サービス」の提供を、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて開始した。●複数の定期購入商品を「まとめて配送」すれば「最大5％割引」に！「定期購入サービス」を利用することで、毎日使う必需品が定期的に届くようになるため、買い忘れを防げるとともに注文の手間を減らせる。また、対象商品を