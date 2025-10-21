若い世代に教員の仕事に関心を持ってもらおうと、山形市内の小学校で高校生を対象にした教員体験が行われました。 【写真を見る】「素晴らしい職だなと」小学校で高校生が教員体験若い世代に教員の仕事に関心を！（山形） 佐藤友美アナウンサー「私が今いるのは、１年生の教室です。奥に見えるのは山形西高校の生徒です。今日は高校生が小学校の先生について徹底的に学びます」 県では、小学校の採用試験の倍率が減少し