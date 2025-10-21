Nextorage株式会社は10月21日（火）、ATOMOS社と日本総代理店契約を締結したと発表。11月中にATOMOS製品のAmazonでの取り扱いを開始する。 ATOMOS（アトモス）は動画撮影向けのモニターレコーダー「Ninja」シリーズなどで知られるブランド。Nextorageは「Ninja TX」をはじめとするATOMOSの製品を国内で取り扱う。NextorageはCFexpressなどのメモリーカード製品のメーカーであ