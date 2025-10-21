Jリーグは10月21日、浦和レッズに所属する金子拓郎の出場停止処分を発表した。金子は、10月18日に行なわれたJ１第34節の横浜F・マリノス戦（０−４）で、後半のスタートから途中出場。終了間際の90＋１分、レッドカードを提示される。右サイドから仕掛け、相手にカットされてプレーが途切れた際、タッチライン際で副審の胸を小突き、この行為で退場となっていた。 規律委員会において金子の処分が決定。Jリーグは以下の