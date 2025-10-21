【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEが、地元・沖縄県の高校・沖縄県立コザ高等学校にて敢行したサプライズライブの模様がYouTubeで公開された。 ■沖縄の後輩たちにエール 10月10日、映画『ストロベリームーン余命半年の恋』の学校上映・サプライズイベントのためにORANGE RANGEと主演の當真あみ、齋藤潤が沖縄県立コザ高等学校を訪問。 イベントでは特別授業として、全校生徒約1,080人