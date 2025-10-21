俳優の三上市朗（59）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。音楽劇『エノケン』で共演中の本田響矢（26）との2ショットを披露した。【写真】「本当に真面目で真っ直ぐな好青年」“仲良し”自撮り2ショットの本田響矢＆三上市朗三上は「音楽劇『エノケン』14・15ステージ目が終了ー。響矢くんは本当に真面目で真っ直ぐな好青年。どうかこのまま大きくなってほしいとおじさんは願うのです」とのコメントとともに、笑顔の自