21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万9400円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては83.94円高。出来高は3753枚となっている。 TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.50ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49400