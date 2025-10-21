21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）では、「大家族有名人SP」と題した企画を届ける。【動画】6人の男兄弟いるKEIKO（ME:I）がトーク梅沢富美男、アンミカ、石田明（NON STYLE）、弓木奈於（乃木坂46）らは、きょうだいが多いがゆえに、「子どもの頃そればかり食べさせられた」という食材が今では苦手になったと告白。5人きょうだいの吉澤閑也（Travis Japan）は食べ物をめぐるケンカがた