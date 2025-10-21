世界初のメタノール電動コンテナ・ばら積み両用貨物船「遠醇001」の就航式が10月20日、上海港のコンテナ埠頭で開催されました。同船の商業運航開始は、中国の内陸河川におけるグリーン水運の新たな応用モデルが創出されたことを示しています。「遠醇001」は液体新エネルギー動力とインテリジェント制御技術を融合させた内陸河川用船舶で、1500トンのばら積み貨物と64TEUの複合輸送能力を備えています。全長64．9メートル、幅12．6