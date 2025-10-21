俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が21日、自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏（48）との交流について明かし、“偶然の再会”を報告した。【写真】「いい男2人」“再会”を報告し2ショットを披露した川崎麻世＆松岡昌宏川崎は「2年前に松岡昌宏くんが住む街に偶然引っ越して来たが電話番号が変わって連絡が取れなかったが昨夜入った店で偶然再会できた 毎回会うとかなり礼儀正しく体育会系だ！」「俺が帰