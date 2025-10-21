バスケットボールのリーグが来シーズンから再編されます。現在B2リーグで戦う鹿児島レブナイズは、来シーズンからB2リーグに相当する「Bリーグワン」への参入が決まりました。プロバスケットボールチームの鹿児島レブナイズは、昨シーズンからB2リーグで戦っています。現在リーグはB1からB3に分かれていますが、来シーズンから売り上げや入場