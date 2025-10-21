高市新政権で新たな防衛大臣に任命された小泉進次郎氏が「国民の皆様に安心していただける仕事をしていきたい」と意気込みを語りました。小泉防衛大臣「日本を取り巻く安全保障環境は、最も戦後複雑で厳しい状況にある中で、国家の防衛という国家存立の基本である崇高な任務を担うこととなりました。日本の国民の皆さんに安心をしていただける、そんな仕事をしていきたいと思います」きょう（21日）新たな防衛大臣に任命された小泉