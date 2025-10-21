女優の高畑充希（33）が21日、東京・西東京市の多摩六都科学館プラネタリウムドームで映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之）の大ヒット御礼イベントに出席した。2007年公開の新海誠監督の同名アニメ映画が原作。小学生の頃に約束を交わした男女の純愛物語。高畑は昨年11月に俳優の岡田将生と結婚を発表。今年7月には、第1子妊娠を明かしていた。作品の感想にちなみ、最近頑張っていることを聞かれ「妊婦なので、ずっ