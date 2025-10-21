ガソリンの暫定税率廃止に向け、自民党と日本維新の会の税調会長が会談し、「結論に向けて議論を急ぐ」との認識で一致しました。国会では21日、日本維新の会が自民党との連立政権に加わり、与党となったことを受け、自民党と維新の税調会長が会談しました。会談で両党は連立政権樹立の合意事項の1つであるガソリンの暫定税率廃止をめぐって協議し、「結論に向けて議論を急がなければいけない」との認識で一致しました。そのうえで