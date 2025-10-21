自民党と日本維新の会が合意した議員定数の削減をめぐって、立憲民主党の野田代表は、多党制となっているいまの国会情勢を踏まえ、「丁寧な議論が必要」だと改めて強調しました。議員定数の削減をめぐっては2012年、当時の民主党政権で総理大臣を務めていた野田代表が「定数削減を受け入れれば、衆議院を解散する」などと、自民党側に賛同を迫ったものの、実現には至りませんでした。野田代表は21日、党の会合で「方向性としては大