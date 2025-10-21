フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『めざましライブ2025』の23日公演をペイ・パー・ビュー(PPV)で生配信する。『めざましライブ2025』例年夏に開催されてきた『めざましライブ』は、今年は秋に開催。10月にお台場エリアにオープンした新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」を舞台に、番組にゆかりのあるアーティストたちがフェス形式で登場する。ステージでは、ちいかわ・ハチワレとのコラボレーション、めざましキャスター陣と