高市早苗首相の選出を受け、記者団の取材に応じる経団連の筒井義信会長＝21日午後4時ごろ、東京都千代田区経済界からは女性初となる高市早苗新首相の誕生を歓迎する声が目立った。参院選以降、政治空白が続いたため、物価高対策や社会保障制度改革、通商問題などの政策課題を迅速に実行するよう求めた。経団連の筒井義信会長は東京都内で記者団の取材に応じ「憲政史上初となる女性総理の誕生は、日本政治が変革していく表れで