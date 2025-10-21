災害や事故など、あらゆる場面で人命救助にあたるのがレスキュー隊員です。 【写真を見る】「1人でも多くの命を守る」決意レスキュー隊員目指し訓練スタート初の女性も その資格取得を目指す研修が熊本市消防局で始まり、熊本市で初めて女性の研修生も参加しています。 熊本市消防局 中央消防署 石上怜雅消防士「熊本市消防職員としての職責と救助隊員に求められる使命感を胸に研修に取り組むことを固く