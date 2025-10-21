【モデルプレス＝2025/10/21】映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開／配給：東宝）に出演した女優の白山乃愛（13）に、モデルプレスらがインタビュー。本作出演に至るまでのオーディション秘話のほか、高畑充希ら共演者とのエピソード、さらには自身が悲しみを乗り越えた方法を聞いた。【写真】高畑充希の幼少期役・13歳美少女、透明感際立つ白ワンピ姿◆松村北斗主演「秒速5センチメートル」「君の名は。」（2016年）、「天