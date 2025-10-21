高齢になっても働く意欲を持つ女性に興味を持ってもらおうと、女性に向けたシルバー人材センターの説明会が、金沢市で行われました。 60歳以上の高齢者が、働くことを通して社会参加することなどを目的とするシルバー人材センター。女性の会員数は増えてきてはいるものの、男性と比べると依然として6割程度にとどまっています。 21日に行われたのは、育児補助など女性の力を必要とする仕事があるこ