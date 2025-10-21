東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。21日は一日、雲が広がりすっきりしない天気となりました。最低気温は17℃前後と肌寒い朝となりました。最高気温は22℃ほどで、日差しが少なかった分、秋らしい陽気とはなりませんでした。これからの天気です。22日朝までは雲が残りますが、昼前には晴れ間が戻る見込みです。午後も天気の崩れはなく洗濯日和となりそうです。朝の最低気温