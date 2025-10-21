女優の橋本環奈が、21日までにエックスを更新。かわいい愛犬を撮影した写真を公開すると、ファンから絶賛の声が続出した。【写真】橋本環奈の愛犬2匹がかわいすぎる舌ペロ橋本が犬の絵文字を添えて投稿したのは、愛犬であるヨークシャテリアのピノくんとシュナプーのノワくんを収めた写真。1枚目にはつぶらな瞳でカメラを見つめる姿、2枚目にはそろって舌をペロっと出す様子が収められており、どちらも天使のようにかわいい。