１１月１５日に開幕する東京デフリンピックのデフビーチバレーボールに日本代表として出場する伊藤碧紀（いとう・たまき、２１）、堀花梨（ほり・かりん、２１）が２１日、所属する大成温調が東京・品川区の同社ビルで開催した壮行会に出席し、多くの社員から熱い激励を受け、改めて大一番での活躍を誓った。デフリンピックのホームページによると「デフ」は英語で「耳がきこえない」という意味で、デフリンピックは国際的な「