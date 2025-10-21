住宅地でクマの居座りが相次いでいて、岩手では緊迫の捕獲作戦がとられました。また、秋田で次々と人を襲ったとみられるクマは、35時間たっても住宅に居座っています。■秋田・湯沢市の住宅で居座りクマ…捕獲に至らず秋田県湯沢市の住宅街は、緊張感に包まれています。記者「現場周辺では、警察が警戒にあたっています」防具を身につけた警察官。路地の先にある、ブルーシートで覆われた住宅にクマが居座っているのです。20日午