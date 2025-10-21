日本時間21日に行われたア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦で、マリナーズに勝利しワールドシリーズ(WS)進出を決めたブルージェイズ。25日からナ・リーグ王者のドジャースとWSを戦います。そして大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースにとって、WS連覇に立ちはだかる壁となるブルージェイズの注目選手を紹介します。前回は主砲ウラジーミル・ゲレロJr.選手と、今季レギュラーシーズン終盤に新星のごとく現