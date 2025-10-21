子どもたちに防災意識を高めてもらおうと10月21日、高知県黒潮町の小中高校が合同で防災学習を行いました。黒潮町の佐賀小学校と佐賀中学校では、子どもたちの防災力向上を目指して、年に一度、合同で防災学習を行っています。2025年は初めて、様々な防災学習を行っている大方高校地域創造コースの3年生12人を講師に迎え、防災学習を行いました。大方高校の生徒たちは7月に実施した真夏の宿泊避難訓練について報告。仮設トイ