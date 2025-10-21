高市早苗新総理は、皇居で総理大臣の親任式に臨みます。総理官邸前から中継です。このあと、天皇陛下から任命を受ける高市総理ですが、濃紺のロングドレス。落ち着いた色合いの服装、引き締まった表情で官邸を出て行きました。午後7時からの総理大臣の親任式、そして閣僚の認証式を経て、高市内閣が正式に発足します。高市総理は先ほど、早速、新閣僚に個別に指示を出しましたが、経済財政政策を担う片山さつき財務大臣、城内実経