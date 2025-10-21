Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）。Mリーグでの過去4年、レギュラーシーズンでは全てプラス、トータル900ポイント以上を稼いでいるが、今期は▲23.8。ついに今夜、伊達の大反撃が始まるか。【映像】伊達朱里紗、反撃なるか！？2022-23シーズンにはMVPも獲得。攻めてよし守ってよしの強豪雀士・伊達だが、今年は苦戦中。