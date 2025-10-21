来季から国内最大のプロ野球独立リーグ「ルートインＢＣリーグ」への本加盟が決まった千葉スカイセイラーズのＧＭを務める星野おさむ氏（元阪神など）が２１日、チームの青野毅監督（元ロッテ）らと船橋市役所に松戸徹市長を表敬訪問した。チームは２０２２年に千葉県初のプロ野球独立リーグの球団として誕生。２０２３年には平山功太選手が巨人から指名を受けるなど徐々に存在感を高めてきた。本加盟決定を受けて星野ＧＭは