ボートレース多摩川の「創刊50周年第20回日刊ゲンダイ杯」は21日、予選3日間を終えて準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目は予選を18位の滑り込みで通過した溝口海義也（30＝福岡）だ。予選最終日は2R6号艇と7R2号艇だった溝口。準優勝戦進出へ2走合計で16点（1、3着か2、2着）が必要と厳しい状況だった。前半2Rは大外からスリット後に少し伸びて1周1マークは中を割り、1周2マークは早川颯太を回して差して3着を確保