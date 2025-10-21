岩手県警は21日、同県北上市の雑木林内で17日に見つかった遺体の身元について、近くの温泉旅館で露天風呂の清掃中にクマに襲われ行方不明となっていた従業員の笹崎勝巳さん（60）と確認されたと発表した。死因は出血性ショック。遺体のそばにいたクマ1頭がその場で駆除されていた。県警によると、笹崎さんは16日午前、北上市の温泉旅館「瀬美温泉」の露天風呂を清掃中に姿が見えなくなった。付近には血痕があり、クマとみられ