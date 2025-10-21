皇居での任命式と認証式のため、首相官邸を出る高市早苗首相＝21日午後6時18分女性で初めて政権を担うことになった高市早苗氏に対し、各地の女性から「新しい時代になったと感じる」「応援したい」などと歓迎の声が上がった。「保守的な政治姿勢が好きになれない」と手厳しい意見も出た。東京・有楽町駅前で配られた号外を受け取った東京都練馬区の50代女性会社員は「日本も一度女性をトップにしておくかという程度の判断かも