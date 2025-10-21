自民党の高市早苗総裁が新しい総理に選出されたことを受けて中国外務省の報道官は、歴史や台湾問題などについてけん制する姿勢を見せました。中国外務省の郭嘉昆報道官は21日の記者会見で「これは日本の内政問題だ」と留保したうえで次のように述べました。中国外務省 郭嘉昆 報道官「中国と日本が歩み寄り、歴史や台湾などの重大な問題に関する政治的な約束を守り、両国関係の政治的な基盤を維持するよう望む」閣僚在任